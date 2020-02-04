وأشارت إلي أن وحدات الجيش تخوض حاليا اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي : "كدور" و"رويحة " جنوب غرب "سراقب " وسط حالة من الانهيار تسود صفوف الإرهابيين ، بعد أن تم تدمير خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.