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"الجنايات" تعاقب مدير شركة هدد موظفة بنشر صور فاضحة لها بالسجن 3 سنوات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:48 م
"الجنايات" تعاقب مدير شركة هدد موظفة بنشر صور فاضحة لها بالسجن 3 سنوات محكمة - ارشيفية
كتب - أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مدير فرع إحدى شركات التأمين، بالسجن 3 سنوات لتهديده موظفة بأحد البنوك، بإفشاء صور جنسية تجمعها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم طنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم "س.ي" بتهديد المجنى عليهما "ي.ع"، وشقيقها، بإفشاء صور تجمعه بالأولى.

 

وقال قرار إحالة المتهم للمحاكمة، إن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط باستخدام جهاز هاتف محمول صورا لها فى مكان خاص دون رضاها.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها، حيث قالت: إن المتهم قد سبق وتقدم لخطبتها، وخلال فترة الخطوبة كان يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم قام بعد ذلك بالتواصل معها عن طريق حساب آخر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأرسل لها صورا تجمعهما، قام بتصويرها خلسة دون علمها أو رضائها.

 

وتابعت أقوال المجنى عليها، أن المتهم قام بتهديدها، بإفشاء تلك الصور وإذاعتها على مواقع التواصل، ما لم تعطه هى وشقيقها مبلغ عشرة آلاف دولار.

 

واستمعت النيابة العامة إلى شقيق المجنى عليها، والذى قال: أن شقيقته أتت إليه، وأخبرته بما وقع بينها وبين المتهم من علاقة جنسية، ما لم تمده بالمال، موضحًا أنه قام بالتواصل مع المتهم الذى هدده بإفشاء تلك الصور إذا لم يعطه مبلغ عشرة آلاف دولار.

 


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