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"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:00 ص
"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً عروض الأوكازيون - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل مديريات التموين فى مختلف المحافظات تلقى طلبات المحلات التجارية للحصول على التصاريح والمشاركة فى الأوكازيون الشتوى، حيث وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقتها للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً "قطاع خاص وعام واستثمارى وتعاونى" فى أول أسبوع عمل الأوكازيون، وأن هذه المحلات تقدم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس والمنتجات، مطالبًا المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض، وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات فى كافة المحافظات .

وأضاف أيمن حسام الدين، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، كما أن الوزارة تقوم أيضًا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة حررت 148 مخالفة تتعلق بالأوكازيون، منها 50 مخالفة عروض وهمية و98 مخالفات لعدم الحصول على تصاريح من مديريات التموين .

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحالات التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

على جانب آخر، يكثف جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوى، حيث يقوم موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات على أنهم مواطنين للتأكد من جدية العروض المقدمة فى تخفيضات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 و أيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.


التموين

المصيلحى الأوكازيون الشتوى

عروض وهمية بالاوكازيون الشتوى

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