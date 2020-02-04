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البابا تواضروس يشارك فى سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:48 م
البابا تواضروس يشارك فى سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادى قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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شارك قداسة البابا تواضروس الثانى فى السيمنار السنوى لمجمع كهنة إيبارشية المعادى وتوابعها، والذى أقيم على مدار يومين، تضمن السيمنار، الذى حمل عنوان الأبوة، عددًا من المحاضرات من بينها خمس محاضرات ألقاها البابا تواضروس:

 

بينهم محاضرتين للآباء الكهنة والدياكونيين البالغ عددهم 53 شخص الأولى عن الأبوة، والثانية تضمنت ثلاث توصيات للكاهن أما محاضرة زوجات الكهنة فدارت عن الاحتواء، وبينما تحدث مع المجموعة الأولى من ابناء الكهنة (من الأطفال) عن التعاون وحمل لقاء قداسته مع الكبار من أبناء الكهنة عنوان الكنوز الخمسة، وفى ختام السيمنار وزع قداسة البابا تواضروس الهدايا التذكارية على الحاضرين.

 

وفى ذات السياق عقد الآباء كهنة الإيبارشية حلقات نقاشية تناولت عدة جوانب لموضوع الأبوة وهي: معنى الأبوة، أمراض الأبوة، أبوة الكاهن لأبنائه بالجسد.

 

فى سياق أخر يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاثنين المقبل التاسع من فبراير الجارى، الصوم المعروف بصوم يونان، ولهذا الصوم قصة ذكرها الكتاب المقدس وطقوس خاصة تفسر معناه، وصوم يونان هو الصوم الذى يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذى يطلق عليه أيضا «عيد الفصح».

 

الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح، فالفصح كلمة عبرانية معناها (العبور) أطلقت فى العهد القديم على عيد الفصح اليهودى، تخليدًا لعبور الملاك المهلك عن بيوت بنى إسرائيل فى أرض مصر‏، وتخليدا لعبور بنى إسرائيل البحر الأحمر إلى برية سيناء، وخلال الصوم تنظم الكنائس والأديرة الصلوات والقداسات اليومية، والتى يقرأ خلالها سفر يونان كاملًا على مدار ثلاثة أيام، مثل طقس الصوم الكبير، ويبدأ بصلاة رفع بخور باكر وتستمر الصلوات حتى مساء اليوم نفسه.

 


تواضروس الثاني

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سيمنار كهنة

الكنيسة الكاثوليكية

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