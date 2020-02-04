الإمارات تحتفل بمرور عام على توقيع وثيقة الأخوة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

كتب خالد إبراهيم

تحتفل الإمارات العربية المتحدة، بمرور عام على وثيقة الأخوة الإنسانية، والتى أنطلقت على أرضها العام الماضى، بين شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وبين البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

واحتفلت العديد من الصحفات الإماراتية بمرور عام كامل على الوثيقة، ووصفت الوثيقة بأنها دعوة عالمية مفعمة بالأمل، انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر.. جميعنا شركاء فى نشر بذور الخير وبناء السلام العالمى لتنعم به الأجيال كافة في هذه الحياة.



أثناء توقيع الوثيقة



شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

كذلك احتفلت الفاتيكان بمرور عام على الوثيقة، حيث أصدر المركز الإعلامي للفاتيكان بهذه المناسبة أبرز ما جاء في الوثيقة. واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية بدولة الإمارات، القيادات الدينية وعدد من الشخصيات المشاركة فى الاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، كما شارك فى الاحتفالية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وعدد من القيادات والشخصيات العامة .

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه تحية تقدير وإكبار إلى كل محبى السلام فى العالم والى كل متطلع لعالم يسوده الخير والتسامح.