اخبار اقتصاد اليوم.. مصر فى المركز الأول بالدول الناشئة بمؤشر «خفض المديونية»

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء 4 – 2 – 2020 عدد من الاحداث الاقتصادية المحلية والتى تم رصدها بـ"اليوم السابع"، وتضمنت إعلان وزارة المالية تحقيق مصر المركز الاول بالدولة الناشئة فى مؤشر خفض المديونية، واجتماع وزير البترول برؤساء أكبر 7 شركات لمتابعة تنفيذ معدلات الإنتاج المستهدفة، ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم واسعار العملات واسعار الذهب.

المالية: سجلنا المركز الأول بالدول الناشئة فى مؤشر «خفض المديونية»

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وزير البترول يجتمع برؤساء أكبر 7 شركات لمتابعة تنفيذ معدلات الإنتاج المستهدفة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدلات الانتاج الحالية واستعراض الخطط وبرامج العمل المستهدفة لزيادة إنتاج الزيت الخام وموقف مؤشرات قياس الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العام المالي الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

مصر تطرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة فى النصف الأول من 2020

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومى فى مصر، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك فى بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر أجنبى على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

وزيرة التجارة تفتتح أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالرقابة على الصادرات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين

الغرف التجارية: الصين تطلب 145 مليون كمامة من مصر لتعويض النقص بعد كورونا

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصين طالبت مصر بتخصيص 145 مليون كمامة من خلال خط إنتاج أحد مصانع المستلزمات الطبية فى مصر وتصديرها إليها خلال الأيام المقبلة، بعد أزمة كورونا وارتفاع معدلات شراء واقتناء الكمامات.

صور.. توقيع 3 اتفاقيات فى ختام منتدى الاستثمار المصرى السويسرى

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدي الاستثمار المصرى السويسرى، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، وبهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.

يحبى زكى: 17 مليار دولار حجم استثمارات تمت في البنية التحتية والتطوير بالمنطقة الاقتصادية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدي الاستثمار المصرى السويسرى، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، و بهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.

نائب وزير الإسكان يلتقى بعثة البنك الدولى لمتابعة مشروع خدمات الصرف الصحى

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور الدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، والمجموعات التنسيقية التنفيذية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى الـ3 المعنية بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء لأول مرة هذا الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول متوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.655 مليار جنيه.

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تتجه أسعار البيليت العالمية إلى الانخفاض مدفوعة بتراجع أسعار الخردة، والتى فقدت حوالى 30 دولارا منذ منتصف شهر ديسمبر، وقد تأثرت أسعار البيليت بذلك وتراجعت بدورها من 430 دولارا إلى 404 دولار، واصل الموانئ المصرية (طبقا لنشرة فاست ماركت العالمية)، أى أن أسعار البيليت انخفضت 26 دولار (400 جنيه) يضاف إليها الوفر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه (40 قرشا) الذى يوفر حوالى 200 جنيه فى الطن، وبذلك يصل اجمالى الوفر فى تكلفة البيليت المستورد 600 جنيه فى الطن لصالح شركات الدرفلة.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-2-2020 أمام الجنيه

استقرار سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 4-2-2020، طبقاً لأسعار إغلاق الأمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى عند 15.75جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة باسعار الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،

أسعار الذهب تتراجع في التعاملات المسائية وعيار 21 يهبط لـ 690 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4 فبراير، تراجع فى سوق الصاغة بمصر بقيمة جنيهين، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب هبوطا ملحوظا، مما أثر على الأسعار في مصر