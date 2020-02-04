سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"اتحاد المستثمرين" بعد انهاء أزمات المصنعين المتعثرين: مصر على الطريق الصحيح

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:00 م
"اتحاد المستثمرين" بعد انهاء أزمات المصنعين المتعثرين: مصر على الطريق الصحيح محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن وجود مفاوضات تجرى حاليا مع البنك المركزى المصرى من أجل دراسة تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.
 
وأكد اتحاد المستثمرين فى بيان له اليوم، أنه تم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين. 
 
وأعلن الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، أن هناك نجاحات عظيمة تحققت، وقرارات جريئة غير مسبوقة من طارق عامر محافظ البنك المركزى، والذى تبنى أفكاراً جديدة وقوية وحاسمة يتابعها بنفسه لحل مشاكل الشركات المتعثرة، حيث يتولى رئيس البنك المركزى شخصيا بدعوة 14 شركة يومياً ويترأس الاجتماعات معها لبحث الحلول المتاحة لها.
 
وأكد هلال نجاح لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة محافظ البنك المركزى، حتى الآن في حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التى تتجاوز 10 ملايين جنيه والتى عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضى، وذلك فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى لحل أزمة المصنعين المتعثرين.
 
وأشار اتحاد المستثمرين إلى أن محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، طالب فى وقت سابق بعقد عدة لقاءات مع القيادات التنفيذية، والوزرات المعنية، وبناءً عليه تم عقد اجتماعين على جانب كبير من الأهمية، مع البنك المركزى برئاسة طارق عامر، وبحضور جمال نجم، نائب المحافظ، وقيادات البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلية.

 


المصنعين المتعثرين

اخبار اقتصاد

البنك المركزى

محمد فريد خميس

جمعية المستثمرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدبولي يكلف بدراسة ملفات التأمينات والضرائب المستحقة على المصانع المتعثرة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:25 م

فرج عامر عن قرار السيسى بدعم المصانع المتعثرة: ربنا يباركله.. يقود ثورة صناعية.. فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:27 ص

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:57 م

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:30 ص

مجلس النواب يستعرض نتائج أعمال مبادرة "المركزى للمصانع المتعثرة" الأسبوع المقبل فى حضور طارق عامر.. وانفراجة فى أزمة توقف 5 آلاف مصنع بالمحافظات.. ورئيس لجنة الصناعة: الرئيس أثبت أن مصر تقف بجوار أبنائها

الأحد، 02 فبراير 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة