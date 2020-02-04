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"إفريقيا وتحديات المستقبل" شعار مؤتمر الأقصر الدولى الأول 24 فبراير

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:00 ص
"إفريقيا وتحديات المستقبل" شعار مؤتمر الأقصر الدولى الأول 24 فبراير الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، لتنظيم فعاليات مؤتمر "الأقصر الدولى الأول" تحت شعار "إفريقيا وتحديات المستقبل"، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والحكومة المصرية بالقارة الإفريقية، وأهمية تبادل الخبرات المعرفية والثقافية بين مصر ودول القارة، حيث تشارك فى تنظيم المؤتمر كليات الألسن والفنون والآثار والسياحة والضيافة بجامعة الأقصر وذلك فى الفترة من 24 حتى 27 فبراير الجاري.

وفى هذا الصدد قال الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، إن عقد هذ المؤتمر يأتى فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية وتعزيز الروابط والتواصل المعرفى والثقافى وانتقال الخبرات بين مختلف دول القارة والوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تدفع بالقارة الإفريقية إلى آفاق مستقبل، كما يحضر المؤتمر عدد كبير من عمداء وأساتذة الجامعات المصرية والإفريقية والباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقى، حيث يتم عقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالى ومحافظ الأقصر ورئيس جامعة الأقصر.

وأضاف الدكتور ربيع سلامة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتناول المؤتمر 4 محاور المحور، الأول محور الألسن وموضوعاته (اللغات الأفريقية من الوصف إلى الاستعمال.. التعدد اللغوى فى إفريقيا الإيجابيات والسلبيات.. اللغات الإفريقية والترجمة.. اللغة العربية فى إفريقيا.. دور المنظمات الدولية فى تطوير اللغات الإفريقية)، المحور الثانى السياحة والضيافة ويتضمن (السياحة العرقية فى إفريقيا.. استثمار السياحة فى إفريقيا.. التسويق السياحى المقاصد السياحية الإفريقية)، المحور الثالث محور الفنون ويتضمن (الهوية الذاتية فى ضوء التراث والثقافة الإفريقى المعاصرة.. التصميم الداخلى بين الموروث الثقافى الإفريقى والتقنيات المستحدثة)، أما المحور الرابع والأخير فهو محور الآثار ويشمل (العلاقات بين مصر وإفريقيا فى العصور القديمة.. الابتكار والإبداع فى ترميم الآثار الإفريقية).

 


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