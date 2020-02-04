إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بسبب خلافات الجيرة بقنا

قنا – وائل محمد

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة استخدم فيها العصى والشوم، بعزبة هارون التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بنشوب مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بسبب غلاب .م .د 30 سنة مصاب بجرح فى اليد اليمنى، واحمد.م.م 33 سنة مصاب بكدمات متنوعة، ومحمد .م.م 54سنة مصاب سحجات وكمات، نتيجة مشاجرة بالشوم والعصى بعزبة هارون التابعة لمركز فرشوط تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق أخر، أصيب مفتش الأمن العام ومجند، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2 كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا – سوهاج، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة العميد ماهر صبرى أحمد، 48 عامًا ، مفتش الأمن العام، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والمجند طارق جمال أحمد، 27 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2 كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا - سوهاج .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحى بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، والإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحى .