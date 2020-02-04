إصابة مفتش الأمن العام ومجند فى تصادم سيارة شرطة بغرفة الكارتة بقنا

قنا - وائل محمد

أصيب مفتش الأمن العام ومجند، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2 كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا – سوهاج .



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة العميد ماهر صبرى أحمد، 48 عامًا ، مفتش الأمن العام ، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والمجند طارق جمال أحمد، 27 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2 كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا - سوهاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات .

فى سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحى بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، والإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي .

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص أبلغ النجدة عن قيام مسلحين بخطف أتوبيس سياحي، حيث أبلغ المتهم النجدة عن طريق 122 بالواقعة، وتم تحويل المتهم إلى إدارة نجدة أسوان، والتى أبلغت إدارة نجدة قنا بالواقعة، و تبين أن المُبلغ من دشنا، وبعد 4 ساعات من الفحص والبحث وبانتقال كافة القيادات الأمنية إلى دشنا ، توصلت التحريات أن المبلغ يدعى محمد. ج. م، 23 عاما ، مقيم السمطا دشنا.



على الفور، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، والذى اعترف بعد ضبطه، أنه لا يوجد صحة لبلاغه وأنه اتصل بالنجدة " علشان عيد الشرطة"، تم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



