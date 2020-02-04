إخلاء سبيل شادى أبوزيد وآخرين بتدابير على ذمة قضية انضمامهم لجماعة إرهابية

كتب: إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل شادى أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" ومصطفى فقير، ومهاب الابراشى وآخرين، بتدابير احترازية، فى القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.