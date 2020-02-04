إحالة عاطلين بتهمة تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى المرج لمحكمة الجنايات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة المرج، إحالة تشكيل عصابى مكون من عاطلان، لمحكمة الجنايات فى اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، فيما نسبت لهم النيابة تهمة حيازة المواد المخدرة، بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائهم فى المنطقة .

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من إلقاء القبض على عاطلين، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية مسروقة، عثر بحوزتهم على "سلاح نارى "فرد خرطوش"، كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، مبلغ مالى، وهاتفان محمول ".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة اتجارهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

تم اقتيادهم إلى قسم شرطة المرج، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحيلا إلى النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.