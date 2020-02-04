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إحالة أوراق المتهم بالإنجاب من شقيقته الطفلة بقنا إلى المفتى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:50 م
إحالة أوراق المتهم بالإنجاب من شقيقته الطفلة بقنا إلى المفتى محكمه - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بالإنجاب من شقيقته الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا، إلى المفتي.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع.ع، 19 عامًا، طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، تهمة مواقعة المجني عليها شقيقته دينا.ع.ع، 13 عامًا، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج عنوة حال كونه من المتولين تربيتها، وأنجب منها طفلًا.

وكشفت التحريات أن الطفلة ذهبت إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتبين أنها حامل في 36 أسبوعا، وغير متزوجة ولابد من عمل عملية قيصرية لها، وبسؤال شقيقها الأكبر، أوضح أن شقيقهما الأصغر هو الذي فعل ذلك.

وأوضحت التحريات، أن المتهم والمجني عليها يعيشان في منزل واحد، وقام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج، واعترف بارتكابه الواقعة في تحقيقات النيابة قائلًا "أنا اللي عملت كده وندمان على اللي عملته كانت ساعة شيطان"، لافتًا أنه ارتكب جريمته أول مرة بالقوة والغصب، ثم عاود ذلك أكثر من مرة برضاها".

وتابع المتهم في اعترافاته أنه كان يعاشر شقيقته الصغرى في غياب أسرته أكثر من مرة، ولم يعلم بعدها أنها حامل، معترفًا بأنه هو والد الطفل، مُبديًا ندمه على مافعل.

واعترفت المجني عليها، أمام النيابة العامة، أنها كانت مع شقيقها بمفردهما في المنزل، وقام بجذبها ومعاشرتها عنوة، لافتة أنه قام بذلك مرتين فقط، في نفس اليوم، وأنها حملت منه وأنجبت منه طفلًا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6979 لسنة 2018 جنايات، والمقيدة برقم 1734 لسنة 2018 كلي قنا إلى محكمة الجنايات ، التي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي للحصول على الإذن الشرعي في اعدامه وحددت جلسة مارس المقبل للنطق بالحكم.

 

 

 


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