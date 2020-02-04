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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:35 م
خالد صلاح
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أوبك+ تدعو سفير الصين بالأمم المتحدة فى فيينا لحضور اجتماع فنى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:30 م
أوبك+ تدعو سفير الصين بالأمم المتحدة فى فيينا لحضور اجتماع فنى أوبك
رويترز

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قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن لجنة فنية تابعة لأوبك+ تعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لتقييم تأثير تفشى فيروس كورونا على طلب النفط والنمو الاقتصادى العالمى دعت مبعوث الصين إلى الأمم المتحدة فى فيينا للحضور.

وسيلقى وانغ تشون كلمة أمام اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بتقديم المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بشأن العوامل الأساسية للسوق.

وقالت المصادر إن اللجنة ستعقد اجتماعا استثنائيا الساعة 1200 بتوقيت جرينتش فى فيينا لدراسة التصورات المختلفة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات الإنتاج أو تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي.

وقال مصدر فى أوبك+ إن اللجنة ستواصل الاجتماع غدا الأربعاء وستتخذ من تفشى فيروس سارس مثالا لتقييم الأثر المتوقع لفيروس كورونا على الطلب.

 

 


أوبك

النفط

فيروس كورونا

الصين

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