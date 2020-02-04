أسعار الذهب تتراجع في التعاملات المسائية وعيار 21 يهبط لـ 690 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4 فبراير، تراجع فى سوق الصاغة بمصر بقيمة جنيهين، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب هبوطا ملحوظا، مما أثر على الأسعار في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 591 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 788 جنيه للجرام.

أوقية الذهب 1561 دولار.

الجنيه الذهب 5520 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عالميا هبوط ملحوظ، لتهبط 0.99% مسجلة 1561 دولار للأوقية، بعد أن سجل الذهب صباح اليوم 1569 دولار للأوقية.

أسعار الذهب كانت سجلت أعلي مستويات في أكثر من ثلاثة أسابيع لتبلغ 1588 دولار، بعد أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي، وكذلك تفشي فيروس كورونا.

كشف مجلس الذهب العالمي فى تقرير رسمي صدر الاسبوع الماضي أن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع عام 2019، إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وارتفع سعر المعدن النفيس حوالي 19 % في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قبل أن تسجل تراجعا بنهاية العام نفسه مع تقارب وجهات النظر بين أمريكا والصين بشأن التصعيد التجاري بين البلدين.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.

لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، قلل الاهتمام بالمشغولات الذهبية والسبائك والعملات.

وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. مضيفا ”لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريبا“.

وقال المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض قدره 1% مقارنة مع 4401 طن في 2018.

وانتهى العام على أداء ضعيف، إذ قال المجلس إن الطلب في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بلغ 1045.2 طن بانخفاض 19% مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

على الجانب الآخر من السوق، قال مجلس الذهب إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع 2 % إلى 4776.1 طن في العام الماضي بفضل زيادة بنسبة 11 % في عمليات إعادة التدوير، بحسب وكالة رويترز.