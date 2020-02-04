أدنوك تحدد سعر بيع النفط فى يناير عند 67.80 دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء، إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشهر يناير لخام مربان القياسي عند 67.80 دولار للبرميل.
أدنوك تحدد سعر بيع النفط فى يناير عند 67.80 دولارالثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:31 م
أدنوك
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