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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:34 م
خالد صلاح
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أدنوك تحدد سعر بيع النفط فى يناير عند 67.80 دولار

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:31 م
أدنوك تحدد سعر بيع النفط فى يناير عند 67.80 دولار أدنوك
رويترز

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء، إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشهر يناير لخام مربان القياسي عند 67.80 دولار للبرميل.

أدنوك

نفط

برنت

براميل بترول

بترول

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