أدنوك تحدد سعر بيع النفط فى يناير عند 67.80 دولار

رويترز

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء، إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشهر يناير لخام مربان القياسي عند 67.80 دولار للبرميل.