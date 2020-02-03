10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابى كورونا.. صور

كتبت هند عادل

فى سباق ضد الشيطان كما وصفته السلطات الصينية بدأت اليوم أول مستشفي تم انشاؤها فى 10 أيام بمدينة ووهان العمل فعليا فى استقبال مصابى فيروس كورونا فى المدينة التى تعد بؤرة تفشى المرض منذ بداية ظهوره مع نهاية العام الماضى، والذى أدى إلى إصابة الآلاف ووفاة المئات حتى الآن.

ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 10 معلومات هامة عن أول مستشفى أنشئ لعلاج مصابى فيروس كورونا بمدينة ووهان:

1- 10 أيام هى مدة انشاء المستشفى وانجاز المهمه.

2- المستشفى مقامة على مساحة 34 ألف متر مربع.

3- تستوعب 1000 سرير.

4- تحتوى على جناح للعزل السلبى يمنع الفيروس من الانتشار عبر الهواء.

5- تجهيز كل جناح بسريرين وبداخلها حمام مستقل.

6- لتجنب العدوى ،سيتم نقل وجبات وادوية المرضى عبر مقصورة نقل وتطهيرها بنظام الاشعه فوق البنفسجية.

7- 2000 عامل شاركوا فى بناء المستشفي.

8- 1000 مجموعة من المعدات شاركت فى البناء على مدار 24 ساعة.

9- السلاح الجوى الصينى ينقل 58 طنا من الامدادات لدعم المستشفى.

10- 795 جنديا يدعمون أعضاء الفريق الطبى بووهان للسيطرة على المرض.

ولم تتوقف خطوات البناء للحظة، حيث واصل العمال الليل بالنهار داخل موقع بناء مستشفى جبل فولكان في الليل، لاكمال مهمتهم.

وأطلقت السلطات الصينية على مهمة بناء المستشفيات مسمى "السباق ضد الشيطان" في هذه المعركة الوبائية لمكافحة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا.