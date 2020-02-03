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سباق ضد الشيطان .. تشغيل أول مستشفى بووهان لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:52 م
سباق ضد الشيطان .. تشغيل أول مستشفى بووهان لمواجهة فيروس كورونا اول مستشفي لمواجهه كورونا بالصين
كتبت هند عادل

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أعلنت السلطات الصحية بالصين عن بدء العمل بمستشفي جبل فولكان بووهان وبدأ العمل فيها رسميا لاستقبال مصابى فيروس كورونا وذلك بعد الانتهاء من تشييدها خلال 10 أيام فقط وهى المستشفي الأولى من إجمالى 3 مستشفيات قامت السلطات الصينية ببنائهم لمواجهه فيروس كورونا القاتل والذى تفشى بصورة كبيرة بالصين وأدى إلى إصابة الآلاف ووفاة المئات متأثرين بهذا الفيروس.

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ووصفت الأجهزة الصينية عملية بناء الثلاث مستشفيات بإنه "سباق ضد الشيطان" لبناء أول مستشفى متخصص لمرضى فيروس كورونا القاتل

وتظهرالصور أول مستشفي تم الانتهاء منه مستشفى جبل فولكان بووهان والتى التقطتها الأقمار الصناعية ارتفاع شاهق وسط الأشجار العاليه، تبلغ مساحة المبنى 34 ألف  متر مربع ويمكن أن تستوعب 1000 سرير، ويمكن لجناح العزل السلبي أن يمنع الفيروس من الانتشارعبر تدفق الهواء، وتم تجهيز كل جناح بسريرين، ويتوفر حمام مستقل.

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ومن أجل تجنب الإصابة، توجد كابينة نقل مكونة من طبقتين من الزجاج ونظام الأشعة فوق البنفسجية، وسيتم نقل وجبات وأدوية المرضى من مقصورة النقل هذه وتطهيرها بواسطة نظام الأشعة فوق البنفسجية لتجنب الإصابة.

وكشف تقرير لوكاله شينخوا الصينية أن أكثر من 2000 عامل ، وما يقرب من ألف مجموعة من مختلف الآلات الكبيرة وسيارات النقل شاركت فى بناء أول مستشفي لعلاج مصابى فيروس كورونا فى خليه عملعلى مدار 24 ساعة مع الزمن لبناء مستشفى جبل فولكان.

لم تتوقف خطوات البناة للحظة، حيث واصل العمال الليل بالنهار داخل موقع بناء مستشفى جبل فولكان في الليل، لاكمال مهمتهم حيث إن استكمال مستشفى جبل فولكان في الموعد المحدد سيؤدى إلى تخفيف معضلة علاج "السرير الصعب". 

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وأطلقت السلطات الصينية على مهمه بناء المستشفيات مسمى "السباق ضد الشيطان" في هذه المعركة الوبائية لمكافحة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا ، فهذا السباق هو كسب للوقت والحياة والصحة

ووفقا لقراراللجنة العسكرية المركزية، أرسل سلاح الجو الصينى ثماني طائرات نقل كبيرة إلى ووهان لنقل جوي طارئ لـ795 جنديًا يدعمون أعضاء فريق هوبي الطبي و58 طنًا من الإمدادات

 


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