يديعوت : نتنياهو يعرض على رئيس أوغندا فتح سفارات متبادلة بالقدس وكمبالا

كتب- هاشم الفخرانى

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين خلال زيارته لأوغندا، إنه يأمل أن تفتح الدولة الإفريقية سفارة في القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو ، أشار إلى أن بلاده ستفتح سفارة في العاصمة الأوغندية كمبالا ، وإذا فتحت أوغندا سفارة في القدس، فستكون الدولة الثالثة التي تقوم بذلك، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

ووصل نتنياهو وزوجته سارة الإثنين ، إلى عنتيبي في أوغندا، لزيارة ليوم واحد، حيث كان باستقبالهما رئيس الحكومة الأوغندية روهاكانا روجوندا وزوجته جوسلين.

والتقى نتنياهو وزوجته في مقر الرئاسة الأوغندية، مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني، وزوجته وزيرة التعليم جانيت موسيفيني، وناقش الاثنان تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات: المدنية والاقتصادية والصحية والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة.

وخاطب نتنياهو موسفني في مؤتمر صحفي مشترك، فقال "لدي عرض بسيط: أنا افتتح سفارة في كمبالا، وأنت تفتتح سفارة في القدس، نأمل أن يحدث ذلك قريبا. لدينا علاقة ممتازة"، فرد عليه موسفني بالقول، إنه "سأدرس الموضوع".

على جانب أخر، نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول إسرائيلي كبير ، اليوم الاثنين ، قوله إن "إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني ، خلال زيارة لأوغندا."وأوضحت الوكالة الدولية أن المسؤول الإسرائيلى أضاف في بيان "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".