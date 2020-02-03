سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يديعوت : نتنياهو يعرض على رئيس أوغندا فتح سفارات متبادلة بالقدس وكمبالا

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:01 م
يديعوت : نتنياهو يعرض على رئيس أوغندا فتح سفارات متبادلة بالقدس وكمبالا نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين خلال زيارته لأوغندا، إنه يأمل أن تفتح الدولة الإفريقية سفارة في القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو ، أشار إلى أن بلاده ستفتح سفارة في العاصمة الأوغندية كمبالا ، وإذا فتحت أوغندا سفارة في القدس، فستكون الدولة الثالثة التي تقوم بذلك، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

ووصل نتنياهو وزوجته سارة الإثنين ، إلى عنتيبي في أوغندا، لزيارة ليوم واحد، حيث كان باستقبالهما رئيس الحكومة الأوغندية روهاكانا روجوندا وزوجته جوسلين.

والتقى نتنياهو وزوجته في مقر الرئاسة الأوغندية، مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني، وزوجته وزيرة التعليم جانيت موسيفيني، وناقش الاثنان تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات: المدنية والاقتصادية والصحية والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة.

وخاطب نتنياهو موسفني في مؤتمر صحفي مشترك، فقال "لدي عرض بسيط: أنا افتتح سفارة في كمبالا، وأنت تفتتح سفارة في القدس، نأمل أن يحدث ذلك قريبا. لدينا علاقة ممتازة"، فرد عليه موسفني بالقول، إنه "سأدرس الموضوع".

على جانب أخر، نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول إسرائيلي كبير ، اليوم الاثنين ، قوله إن "إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني ، خلال زيارة لأوغندا."وأوضحت الوكالة الدولية أن المسؤول الإسرائيلى أضاف في بيان "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

 

 

 

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

القدس المحتلة

أوغندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة