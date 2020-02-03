وزير الصحة الإيطالى يشارك باجتماع مجموعة السبع حول فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

يشارك وزير الصحة الإيطالى، روبرتو سبيرانتسا اليوم فى مؤتمر يجرى عبر الإنترنت لوزراء الصحة فى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقالت وزارة الصحة فى بيان إنه "لهذا السبب، تم إلغاء مشاركة الوزير سبيرانتسا فى الأحداث المقرر أن تجرى اليوم فى مقاطعة توسكانا، وسط البلاد.

وكان سبيرانتسا قد أعلن عن انعقاد الاجتماع أمس الأحد، قائلا: "إننا نواجه تحديا عالميا كبيرا ولا يمكن لأى دولة التفكير بالنجاة بنفسها لوحدها"، موضحا أنه “على الصعيد الإيطالى، نحن نفعل كل شىء ممكن، فلقد كنا أول دولة تعلق رحلاتها إلى الصين، والأولى التى تعلن حالة الطوارئ، بعد نصف ساعة من إعلان منظمة الصحة العالمية عنها عالمياً".

وخلص وزير الصحة إلى القول "لقد أظهرنا فى الأشهر الأخيرة أن لدينا خدمة صحية وطنية عالية الجودة، ولهذا أريد أن أشكر أطباءنا وممرضينا والعاملين الصحيين والباحثين".

وأشارت الوكالة إلى أن 56 إيطاليًا عادوا على متن طائرة تابعة للفرقة الـ14 لسلاح الجو، من ووهان، المدينة الصينية التى انتشر منها فيروس كورونا.

وقالت مصادر طبية، إنه "من ناحية أخرى، لم يكن من الممكن إعادة صبى كان يعانى من بعض الحمى وقت المغادرة أمس، موضحة أن "بروتوكول الإعادة ينص على مغادرة الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أية أعراض للإصابة فقط".

وذكرت المصادر ذاتها، أن "الصبى المذكور، يتم فى الوقت الحاضر متابعته من قبل العاملين فى مجال الصحة في ووهان".

وهبطت الطائرة فى مطار براتيكا دى مارى، والذى سيتم منه لاحقاً، نقل الإيطاليين إلى مدينة تشيكينيولا العسكرية، حيث سيمضون فترة أربعة عشر يومًا من العزل الصحى.

وفى هذا السياق، كتب وزير الدفاع لورينزو جويرينى فى تغريدة بعد وصول الطائرة من الصين، "شكرًا لنساء ورجال القوة الجوية الذين، كعهدتنا بهم، يكونون على استعداد دائمًا"، حيث هبطت فى براتيكا دى مارى، الطائرة العسكرية التى أعادت مواطنينا إلى الوطن من ووهان"، والذين "سيحصلون الآن على كل مساعدة فى الهياكل التى أنشأتها هيئة الدفاع لمواجهة حالة الطوارئ".