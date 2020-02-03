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وزير التعليم يوضح معنى الألوان فى تقييمات الامتحان الإلكترونى لثانية ثانوى

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:29 م
وزير التعليم يوضح معنى الألوان فى تقييمات الامتحان الإلكترونى لثانية ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دلالة الألوان فى نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، التى تشير إلى أداء الطالب فى كل مادة، والتى نرصد تفاصيلها من خلال السطور التالية:-

1 -  تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء فى المادة التى تم تقييمها خلال الفصل الدراسى الأول".


 
2 -  تشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسى الأول.

3 -  تشير المنطقة  الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح فى المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسى الثانى".


 
4 -  تشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج الي الصف الثانى الثانوى".

5 - إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيا، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت نتيجة الصف الثانى الثانوى 2020 عبر موقعها الرسمى حيث قامت بتفعيل رابط الدخول على النتيجة : http://studg11.emis.gov.eg/

وظهرت نتيجة الصف الثانى الثانوى 2020 للطلاب فى شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال  4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر  إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.
 

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التربية والتعليم

نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية

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