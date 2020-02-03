وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

كتب أيمن رمضان

أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عدم رصد أي أعراض إصابة بفيروس كورونا من بين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مضيفة في تصريحات خاصة لقناة TeN، مع المذيع محمد الرميحي، أنه تم إعداد مستشفى جاهزة لأي حالات اشتباه إصابة بالمرض، وأن الحجر الصحى الذى نقلوا إليه مجهز لمختلف التخصصات الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مطار القاهرة من أول ثلاثة مطارات في العالم اتخذت إجراءت الوقاية العالمية لمواجهة الفيروس، موضحة أن ما أثير بشأن انتقال الفيروس عن طريق الطيور والحيوانات إلى الإنسان شائعات لم تؤكدها منظمة الصحة العالمية حتى الأن.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية مدة البلاد بالأجهزة الخاصة باختبارات فيروس كورونا، وتابعت:"الحمد الله مصر بها أحدث الاختبارات الخاصة بهذا الفيروس ونعمل بها الآن".

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، وتم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحى عليهم وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة للقادمين من الصين أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام ، أن الوزيرة حرصت على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحى المخصص لهم، مؤكدةً على أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبياً، حيث يتم إخلاء من يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أنه سيتم نقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلي خدمات معاونة"، والتي تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، كما أكدت على توفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة للوافدين، وجميع المتعاملين معهم، خلال فترة الإقامة وهي 14 يوماً "فترة حضانة المرض".

وقال إن الوزيرة أكدت أيضاً على جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كافة التخصصات الطبية بها، مشيرةً إلى أن المستشفى تم تجهيزها لتصبح أسرتها بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

ولفت إلى أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الازمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريراً من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.