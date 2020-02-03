نيابة القناطر الخيرية: سؤال شهود العيان بحادث سرقة أموال شركة مياه الشرب

القليوبية - نيفين طه

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، بتحريات المباحث الجنائية حول واقعة قيام ملثمين بسرقة مبلغ 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، وتحديد هواية المتهمين وضبطهم، كما أمرت النيابة العامة بسؤال شهود العيان عن الواقعة.

كما تبين من شهود عيان الواقعة أن أثنان ملثمين أحدهما يمسك سلاح ويستقلان سيارة لانسر قاما بإرتكاب الواقعة وفروا هاربين .

وكان اثنان ملثمان استولا على مبلغ 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناطر الخيرية، التابعة لمحافظة القليوبية، أثناء توريدهم مرتبات العاملين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، مفاده قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه القناطر الخيرية واستولوا على مرتبات العاملين وفروا هاربين .

وتبين من شهود عيان الواقعة قيام شخصان يستقلان سيارة لانسر أحدهما ملثم وأخر معه سلاح، أنهم قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستولو على 275 ألف جنيه منهم، وفروا هاربين .

تحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها لسرعة ضبط الجناه .

كما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين من بينهما عاطل سبق إتهامه بـ24 قضية متنوعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بخدمة القطاع الثانى الدائرى - دائرة قسم قليوب من ضبط المدعو "ياسر ف م" 49 سنة عاطل ومقيم التقسيم السياحى – دائرة مركز القناطر الخيرية، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 قضية اخرهما القضية رقم 27807 /2018 جنح القناطر، والسابق اتهامه فى عدد 24 قضية (مخدرات ،سرقة وسائل ،سلاح سرقة بالإكراه، سرقة متنوعة، حريق عمد) آخرهما القضية رقم 6754 لسنة 2018 م إدارى مركز القناطر الخيرية – مخدرات، مسجل شقى خطر تحت رقم 955 فئة أ سرقة بالإكراه وبحوزته عدد 9 قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 90 جرام وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط "عيد ا ص" 25 سنة، عاطل ومقيم الخرقانية – دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع "محمد ا ع" 30 سنة، بائع دواجن ومقيم الخصوص – دائرة قسم الخصوص، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 821 لسنة 2020م جنح قسم الخصوص تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.