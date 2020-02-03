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نشوب حريق بمصنع تدوير القمامة والدفع بقوات الحماية المدنية لإخماده بمطروح

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:17 ص
نشوب حريق بمصنع تدوير القمامة والدفع بقوات الحماية المدنية لإخماده بمطروح مطافىء - أرشيفية
مطروح – حسن مشالي

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نشب حريق فى مصنع تدوير القمامة، شرقى مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الأحد، ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لمحاصرته وإخماده، كما دفع مجلس مدينة مرسى مطروح بسيارات نقل المياه لتدعيم سيارات الإطفاء، والدفع باللوادر لعزل كميات القمامة التى لم تصل إليها النيران، لمنع امتدادها إلى مساحات أكبر.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات محافظة مطروح، بلاغاً بالحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء والمعدات اللازمة، وجارِ السيطرة على الحريق وإخماده، تحت إشراف ضباط الحماية المدنية ومتابعة مسئولى المحافظة الذين أصدروا توجيهات، للقطاعات المعنية بتوفير الدعم والمساعدة فى إخماد الحريق ومنع امتداده لمناطق أخرى داخل مصنع تدوير القمامة.

 

ويعود إنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة مرسى مطروح لعام 2000، حيث تم إنشائه بالتنسيق بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الحكم المحلى، بعد تخصيص المحافظة، الأرض اللازمة بمنطقة الكيلو 14 شرقى مدينة مرسى مطروح، على مساحة 2250 متر، من أجل القضاء على مشكلة القمامة والتخلص منها بطرق آمنة وفرزها وإعادة تدويرها واستخدامها، لتحقيق عائد اقتصادي، وذلك قبل أن يضرب الإهمال المصنع بعد تشغيله 12 سنة فقط، ويتوقف عمل المصنع منذ 6 سنوات ويتحول إلى مجرد مقلب للقمامة، ويصبح مثالا صارخا للإهمال وإهدار المال العام. 

 

ويضم المصنع ماكينة فرز للمخلفات، ومنخل متحرك وسير الفرز الرئيسي، لفرز المخلفات والسير المغناطيسي والمنخل الثابت، وماكينة تقليب القمامة والمخلفات وفرزها على الجرارات لتحويلها لسماد خشن، بالإضافة إلى عدد من السيارات والجرارت والمعدات الأخرى التي اعتلاها الصدأ، بعد توقف المصنع نهائياً، منذ عام 2013.

 

 

 


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