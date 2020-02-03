مقتل شخصين وإصابة ثالث فى إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية

رويترز

ذكرت محطة (إيه.بي.سي) نقلا عن شرطة جامعة تكساس الأمريكية ، إيه أند إم كوميرس ، أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بالجامعة اليوم الاثنين.

وقالت المحطة إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

من جهة أخرى ، تعرض 6 أشخاص على متن حافلة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإطلاق النار، اليوم الاثنين، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار فى منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".

وقالت الشرطة إن إطلاق النار جرى على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، في وقت مبكر من صباح الأحد. ولفت المتحدث باسم الشرطة ، ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.