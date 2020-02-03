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مقتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:49 م
مقتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمحلة جثة -أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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لفظ شاب يدعى "عبده الشوحة" انفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد إصابته بإصابات خطيرة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بوفاة المجني عليه، متأثرا بجراحه داخل المستشفى، وتبين من تحريات الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بإشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد احمد كوهيه وكيل الفرع، نشوب مشاجرة بين عدد من السيدات بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تدخل الرجال وتشاجرهم نتج عنها قيام أحد المتهمين الثلاثة بإصابة المجني عليه بجرح فى ساقه أدت إلى حدوث قطع فى أحد الأوردة الرئيسية الموصلة للقلب، وتوفة متأثرا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم للنيابة العامة التة أمرت بحبسهم على ذمة القضية.

 

من ناحية آخرى، تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا،أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنة بدائرة المركز من ضبط شخصین مقیمان بناحیة برما دائرة المركز – لھما معلومات جنائیة حال إستقلالھما دراجه ناریة بدون لوحات معدنیة  مُبلغ بسرقتھا بمركز شرطة تلا بالمنوفیة، وذلك بمنطقة سكنھما بدائرة المركز، وبحوزة أحدھما بندقیة خرطوش- و 9 طلقات من ذات العیار و كمیة من مخدر الھیروین وزنت 150 جراما ومبالغ مالیة.

 


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