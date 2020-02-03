معرض منتجات تركية فى تل أبيب بعد ساعات من مزاعم أردوغان عن القدس

كتب:محمد إسماعيل

بعد ساعات من بيان الرئيس التركى رجب أردوغان، الذى زعم فيه استعداد تركيا للدفاع عن القدس، كشفت منصة شئون تركية التابعة للمعارضة التركية أنه للمرة الأولى ستنظم رابطة مصدرى البحر المتوسط التركية المعروفة اختصارًا (AKIB) معرض منتجات تركية فى تل أبيب، مركز الاقتصاد والتمويل فى المتواجد بتل أبيب في إسرائيل، خلال الفترة ما بين 3 لـ 5 يونيو القادم 2020.

وأضافت المنصة ساخرة: "اتقوا شر السلطان إذا غضب" فى إشارة الى التصريحات العنترية من أردوغان.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب على إعلان الرئيس الأمريكي لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية قائلا لن تخدم السلام ولن تجلب الحل".

وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن صفقة القرن هي في الأساس "خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وعقب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، بمجموعة تغريدات على تويتر الذي قال فيها: "القدس لا تتبع لإسرائيل ولا يحق لطرف ثالث تقرير منحها لأحد، وإن اتخاذ قرار بشأنها دون توافق الطرفين المعنيين لن يساهم سوى في جلب الفوضى إلى المنطقة".

وأشار ألطون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يخوض لعبة من أجل مستقبله السياسي، إذ يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلال استغلال قضية حساسة مثل السلام بهذا الشكل اللا مبالي"، وفقا لما نقلته الأناضول في تقرير منفصل.