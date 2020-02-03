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مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حريق شب بمنزلهما أثناء التدفئة بقرية ورورة ببنها

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:27 م
مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حريق شب بمنزلهما أثناء التدفئة بقرية ورورة ببنها جثة -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقيت ربه منزل مصرعها وأصيب زوجها بحروق بالغة إثر حريق شب بمسكنهما أثناء اشعالهم دفاية بمسكنهم من أجل التدفئة، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بالانتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعي ا.ع .ج ،واصابة زوجها  ويدعي م.ا، عامل، بإصابات بالغة بجسده ،اثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة، تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفي بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، صرح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر

تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفي شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر. 

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعي عبدالله ا 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه أثناء قيامه بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة ما أدى إلى الاصطدام به وتهشيم رأسة ولقى مصرعه في الحال وتم نقله للمستشفي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5242 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

 

 
 

 


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