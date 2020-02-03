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مسئول أوروبى: منفذ واقعة الطعن فى لندن مدان سابق بالإرهاب

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 ص
مسئول أوروبى: منفذ واقعة الطعن فى لندن مدان سابق بالإرهاب عناصر من الشرطة البريطانية
(رويترز)

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قال مسئول أوروبى فى مكافحة الإرهاب، إن الرجل الذى قتلته الشرطة بالرصاص بعد أن طعن شخصين فى جنوب لندن، الأحد يدعى سوديش آمان وهو مدان سابق أطلق سراحه فى الآونة الأخيرة بعدما قضى فترة فى السجن فى جرائم إرهابية.

وقال المسؤول لرويترز، إن الرجل سُجن فى سن 18 عاما فى عام 2018 ، بعد أن اعترف بارتكاب 13 جريمة إرهابية بما فى ذلك نشر مواد إرهابية وجمع معلومات لشن هجمات إرهابية.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أعلنت مقتل رجل على أيدى قوات الشرطة؛ بعدما طعن عددا من الأشخاص بمقاطعة (ستريتهام) جنوب العاصمة لندن، فى حادثة صنفتها بـ "الإرهابية".

وأفادت الشرطة البريطانية - فى تدوينة كتبتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - بأنه لا يزال التحقيق فى ملابسات الحادث الإرهابى مستمرا.

وأشارت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية إلى أن الشرطة حثت المواطنين بتجنب التجول فى منطقة الحادث، وأضافت الشرطة "الشرطة أطلقت النار على رجل فى ستريتهام (جنوب لندن)، في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التى تتصل بالإرهاب".

 

 

 

 

 


مسئول أوروبى

منفذ واقعة الطعن

لندن

الإرهاب

مكافحة الإرهاب

سوديش آمان

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