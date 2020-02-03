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بعد إخلائها سبيلهم سابقا..

محكمة النقض تنظر اليوم الطعون على حبس المتهمين بـ"أحداث عابدين"

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:00 ص
محكمة النقض تنظر اليوم الطعون على حبس المتهمين بـ"أحداث عابدين" محكمة_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تنظر محكمة النقض ، اليوم الإثنين، طعون 105 مدانين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات، وكانت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية كل من المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد انيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلاح أجلت نظر الطعون إلى جلسة اليوم لضم المفردات وقررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ.

وعاقبت حكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015  كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما وجهت النيابة للمتهمين أيضا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي علي الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.

 


محكمة النقض

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