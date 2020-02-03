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محامو ترامب يطالبون بتبرئته فى مرافعتهم الختامية بمجلس الشيوخ الأمريكى

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:39 م
محامو ترامب يطالبون بتبرئته فى مرافعتهم الختامية بمجلس الشيوخ الأمريكى ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن محاميى ترامب يطالبون بتبرئته فى مرافعتهم الختامية فى مجلس الشيوخ .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شدد على ضرورة أن يدرك الشعب الأمريكى والجمهوريين أن محاكمته ومسألته ليست سوى مجرد خدعة، وطالبهم بضرورة استماع ما قاله رئيس وزراء خارجية أوكرانيا فى ذلك الشأن،  حيث اتفق قادة مجلس الشيوخ على تحديد الرابعة عصر الأربعاء 5 فبراير للتصويت على مادتى العزل الذى تقدم بهم مجلس النواب ضد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب :"آمل أن يدرك الجمهوريون والشعب الأمريكي. خدعة المساءلة الحزبية، وأنها مجرد خدعة.. اقرأ النصوص واستمع إلى ما قاله رئيس ووزير خارجية أوكرانيا "لا يوجد ضغط".. لا شيء سوف يرضي "لا شيء" أى اليسار الديموقراطي المتطرف".

وأضاف ترامب: "الجمهوريين فى ولاية أيوا.. اخرجوا إلى لجنة الانتخابات اليوم.. لصفقاتك التجارية العظيمة مع الصين والمكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من ذلك.. تأتى الأوقات الرائعة بعد الانتظار لعقود للمزارعين والمصنعين لدينا".
 

 


عزل ترامب

مجلس الشيوخ

ترامب

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