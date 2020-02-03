محافظ كفر الشيخ يتابع خطة إخلاء المنطقة الصناعية ببلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدا اللواء جمال نور محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، محطة تنقية مياه الشرب ببلطيم، بقدرة 240 لتر/ ثانية، وتفقدا مراحل تشغيل المحطة بدايةً من المأخذ بئر التوزيع، ومرحلة الترويب، والمرشحات الزلطية، والمرشحات الرملية، ومعمل المحطة، ومراحل تحاليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائى إلى خطوط طرد وضغط إلى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية ثم المشتركين، مشدداً باستمرار تحليل العينات وضمان جودة المياه طبقا للمعدلات العالمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحطة حاصلة على شهادة TCM، مكلفاً العاملين بالمحطة بالاهتمام بمياه الشرب، وأخذ عينات عشوائية بصفة دورية وتحليلها للوقوف على صلاحيتها بالنسبة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية لجودة مياه الشرب المنتجة، فضلاً عن توفير سيارات مخصصة وخزانات ممتلئة كبديل لنقل المياه في حالة توقف المحطة لتغذية المنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمحاسب استفتاح علي ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس العسلي سرحان، مدير منطقة بلطيم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، ومحمد حلاوة، مدير منطقة بلطيم الصناعية، والكيميائية سعاد منصور، مدير المعمل، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشركة المصرية لتعبئة الغازات بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم، على مساحة 53 ألف متر مربع ،ومراحل تعبئة الأسطوانات بقوة 132 عامل، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح من 25 إلي 30 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً حسب الاحتياج، ومن 500 إلي 1000 أسطوانة 60 لتر، وتفقد حجم الاسطوانات، فضلا عن المبني الإداري ويتكون من المالية والقانونية وإدارة المصنع ووحدة IT " أجهزة الكمبيوتر ".

وشاهدا اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشي، سيناريو إعلان حالة الطوارئ بمشاركة الإسعاف والحماية المدنية، بداية بسماع جرس الإنذار قبل ملاحظة أي حالة طوارئ فيتم إخلاء المبني، وتدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق، وعمل إسعافات أولية، والتعامل مع خطط الإخلاء وقراءة خرائط مخارج الطوارئ، وتفقد نواحي بيئة عمل المنشأة وتجهيز طفايات الحريق والتي تضمن 2 طلبمة حريق بسعة 568 متر مكعب/ الساعة، وذلك لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وتحقيق الطمأنينة، وذلك عن طريق الإخلاء وهو نقل الاشخاص من مكان العمل المعرض للخطر إلي مكان أمن وهي بنهاية مسار الخروج.

جدير بالذكر؛ أن أهداف خطة عمل حالة الطوارئ، للتجهيز والاستعداد، وتفقد جاهزية العاملين في المنشأة لاتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بخطة عمل حالات الطوارئ، والتأكد من وجود اجراءات واضحة لإخلاء آمن للجميع، والتأكد من تفقد العاملين المبني ومغادرتهم لمبني أمن، لان حماية بيئة العمل والحفاظ عليها تُعد ركيزة اقتصادية مهمة بجميع مقوماتها المادية والبشرية، وتستلزم توفير الوقاية اللازمة ضد أية أخطار قد تهددها والاستعداد لأقصي هذه الظروف من الحريق والانفجار عن طريق تخطيط وإعداد مسبق للحدث.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ،المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وذلك بحضور هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بتسخير كل السبل للعمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً علي أهمية المراكز التكنولوجية في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق، وضرورة فصل متلقى الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات، وحل مشاكل المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد وتفعيل دور المنظومة الالكترونية (المراكز التكنولوجية، وتعظيم موارد الدولة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جودة البيانات ومراجعتها، وتلافى جميع الملاحظات الموجودة بالمراكز التكنولوجية، وتقديم الدورات التدريبية للعاملين وتأهيلهم وتحسين بيئة العمل، مشددا علي مراجعة أداء الأعمال في المركز التكنولوجي.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتركيب لوحة إرشادية توضح المستندات المطلوبة والقيم المالية والاستلام للمواطنين، فضلاً عن الدليل علي الشاشة أو بإجراء ورقي، بالإضافة إلي عمل سلم منحدر لذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل وتيسير قضاء مصالح المواطنين.