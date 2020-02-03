محافظ كفر الشيخ: تحسين المرافق ببلطيم لتوفير 4 الآف فرصة عمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عدد من المصانع بمنطقة بلطيم الصناعية، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم صغار وشباب المستثمرين لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفر الشيخ، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، ومحمد حلاوة، مدير منطقة بلطيم الصناعية، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بلطيم- مطوبس، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، خلال جولته لتفقد الإنتاج والصناعات المتنوعة بعدد من مصانع منطقة بلطيم الصناعية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم المستثمرين وتوفير المناخ الجيد للاستثمار، ونحن نقوم بدورنا في إنهاء العديد من المعوقات وتحسين المرافق بمنطقة بلطيم الصناعية بهدف تعزيز وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وجلب مزيد من المستثمرين، لافتاً أنه زار مصنع سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية علي مساحة 42 ألف متر مربع بقوة انتاج 3000 إلي 4000 علبة في الساعة بقوة عمالة تصل إلي 25 عامل، وتفقد منطقة دخول الخامات " Raw material entry " وقسم الأقراص ويتضمن "عملية العجن والتجفيف والطحن والكبس والكسوة " وغرفة التجميع النهائي للمنتج، وقسم الأشربة.

وأضاف المحافظ كما تفقد الشركة المصرية لصناعة شباك الصيد وتفقد خامات الخيوط وماكينات الغزل بقدرة 30 طن شهري، ومصنع الوديان جينز دير بقدرة 15 ألف قطعة في الشهر بقوة عمالة تصل إلي 125 عامل وتفقد قسم القص ومراحل تكوين البنطلون، لافتاً إلي ربط التعليم المزدوج بالمناطق الصناعية، بتوفير فصل دراسي لطلاب التعليم الفني للتدريب في المصنع، وذلك للحد من البطالة، مؤكداً علي تشجيع الاستثمار ودعم صغار المستثمرين وزيادة الإنتاج.

وعلى جانب أخر ناقش محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020م، مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2019-2020م، فضلاً عن وضع الخطة الاستثمارية المقبلة 2020-2021م، والخطة الاستثمارية المستقبلية الخمسية والخطة الاستثمارية للمشروعات بالقري الأكثر احتياجاً، لافتاً إلي متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحددة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2019/2020، ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال ومراجعة معدلات الرصف، "، مشدداً علي الرقابة الشديدة على أعمال الرصف لحماية المال العام وتقديم خدمات حقيقية للمواطن بجودة عالية، علي أن يتم سحب العينات وتحليلها بطريقة قانونية، قائلا "هنزل بنفسى أخد عينات من رصف الطرق اللى عاوز يشتغل معانا يشتغل بأمانة ومسئولية ".

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بصيانة وإصلاح معدات الحملات الميكانيكية وحصر جميع المعدات بالوحدات المحلية وحالتها، قائلاً : " مفيش معدة تكون معطلة بأي قرية "، ووضع استيكرات بالبيانات علي معدات الوحدات المحلية والحملة الميكانيكية، لافتاً ان المعدات هي أدوات رئيس المدينة والتنسيق الكامل بين المراكز والمدن في الأزمات والمعدات، قائلاً: " اللي بيشتغل بشيله فوق دماغي ومحاسبة المقصرين والفاسدين ".

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالمرور على المستشفيات ومتابعة المبادرات الرئاسية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتغطية الوحدات الصحية بالأطباء والتوزيع على أكثر من وحدة طبقا لحاجة العمل ووضع برنامج تشغيل معلن للمواطن، والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إزالة معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف التنفيذ، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات لصالح التنمية وخدمة المواطنين، وتفعيل المشاركة المجتمعية فى مشروعات الصرف الصحى، قائلاً : " نصارح الناس بالمشاكل نعمل لإرضاء المواطن والصالح العام "، ونعمل على انهاء معوقات مشروعات الصرف الصحى.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستخدام وتركيب بلاطات الانترلوك للشوارع التي يصل عرضها إلى ٦ أمتار، مكلفاً بتركيب أعمدة الإنارة الفيبر عالية الجودة بالخطة الجديدة للإنارة لتجنب الماس الكهربائي، والتي تتميز بعمر افتراضي أطول.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الموجة الـ 15 وازالة التعديات على أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه كلف بإعادة استغلال الأخشاب والحديد والخامات المتهالكة بالوحدات المحلية وتصنيعها بمدارس التعليم الفني لتحقيق قيمة مضافة، واستغلال ذلك في تطوير الحدائق والمتنزهات وصناعة مظلات وكراسي في إطار قانونى، والتعاون مع التعليم الفني في دهان الأرصفة وأعمدة الإنارة والكباري، ومشاركة طلاب الزراعة في رفع كفاءة الحدائق وزراعة الأشجار واقامة مشتل تشجير في كل مركز واستغلال طاقة الشباب، لتعزيز الحس الوطنى، مؤكداً ان التعليم الفني هو قاطرة التنمية بالدولة.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، على رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمدن والقرى والتواصل مع المواطنين ميدانياً، مكلفاً بمتابعة تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية والتواصل المباشر وتطوير مكاتب خدمة المواطنين والصفحات الرسمية للتواصل للعمل داخل المراكز والمدن، موضحاً ان الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.