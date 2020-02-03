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محافظ بورسعيد يكرم فتاتين من ذوى الاحتياجات الخاصة لتميزهم فى العديد من الأنشطة

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:13 ص
محافظ بورسعيد يكرم فتاتين من ذوى الاحتياجات الخاصة لتميزهم فى العديد من الأنشطة
فريق المحافظات

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كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتميزهم في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية واللاتين تم اختيارهم للمشاركة فى حفل قادرون بحضور رئيس الجمهورية وكذلك المشاركة فى افتتاح أكبر مركز لتاهيل ذووي الاحتياجات الخاصة بحضور رئيس الوزارء، وكذلك المشاركة فى فيديو لوزارة التربية والتعليم لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم العام.

وكان المحافظ قد أجرى جولة تفقدية داخل مستشفى أطفال النصر التخصصى ببورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى، رافقه خلالها دكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد .

وخلال جولته، حرص اللواء عادل الغضبان، على تفقد أقسام المستشفى بما فى ذلك أقسام الأشعة والمسح الذرى وقسم قسطرة القلب والطوارىء والعناية المركزة وغيرها، للتأكد من مستوى الرعاية والخدمة الطبية المقدمة للمواطن داخل المستشفى، كما أطلع المحافظ على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة، والتى تتميز بها مستشفى النصر، مستمعا لشرح موجز عن كيفية جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى، والقيام بعمليات تشهدها بورسعيد للمرة الأولى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، وأوضح أحد الاطباء المختصين أنه مستشفى النصر التخصصى شهدت إجراء أول عملية قلب مفتوح بدون جراحه والمزيد من العمليات التى تتم لأول مرة فى مدن القنال.

توجه اللواء عادل الغضبان للصيدلية الخاصة بالمستشفى وتعرف على مدى توافر مخزون الأدوية المتنوعة التى يتطلبها المريض، كما تضمنت الجولة، المرور على المرضى داخل الأقسام المختلفة وسؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة داخل المستشفى وفى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أكد المواطنين على رضاهم وشكرهم للمستوى الطبى المتميز الذى لمسوه داخل المستشفى، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمة من جانب كافة القائمين داخل هذا الصرح الطبى.

 

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