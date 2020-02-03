مؤسسة الفرانكفونية الفرنسية تدعم مشروعات الصحة والبيئة والصرف الصحى بالشرقيه

الشرقية - إيمان مهنى

أستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،"البين لازار"المدير التنفيذى لمشروعات البلديات للأعضاء المشتركين فى الإتحاد الدولى لعموديات ومحافظى المدن الفرانكفونية،والسفير إبراهيم الخولى الوزير المفوض ومدير شئون الفرانكفونية بوزارة الخارجية والدكتورة عبير أبو زيد وكيل الوزارة للتعاون الدولى بوزارة البيئة، وعلاء أبو الجدايل ممثل أبناء الجالية المصرية بباريس ومنسق الجانب المصرى لدى الفرانكفونية، وذلك للبدء فى إتخاذ الخطوات التنفيذية الجادة وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الشرقية والفرانكفونية الفرنسية فى مجال خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

وفى بداية اللقاء ثمن المحافظ، الدور الكبير الذى تقوم به الفرانكفونيه الفرنسية لتنمية المحافظات ودعمها بعدد من المشروعات خاصه فى القطاعين الصحى والبيئى والتى بدأت أن تأخذ حيز التنفيذ بعد دراسة استغرقت عام كامل لحصر أهم احتياجات المحافظة فى القطاعين المتفق التنفيذ فيهما وكذلك السير فى مباحثات جاده للوصول إلى أفضل الصيغ وطرق التنفيذ الممكنه مؤكداً على جاهزية المحافظة لتقديم كافه التسهيلات لتنفيذ المشروعات التى سيتم الإتفاق عليها طبقاً للدراسة الموضوعه لكل مشروع على حده ووفق الإحتياجات الفعليه والفائده التى ستعود على المواطنيين من إقامة هذه المشروعات.

وأعرب البين لازار المدير التنفيذى لمشروعات البلديات لأعضاء الإتحاد الدولى لعموديات ومحافظى المدن الفرانكفونية،عن سعادته البالغه فى التواجد داخل ديوان عام محافظه الشرقيه التى يزورها لأول مره.

وأشار إلى أهميه التعاون الكامل والمثمر والذى يأتى ضمن أهداف الفرانكفونيه والتى تتعلق جميعها بمجال التنمية فى قطاعات "مياه الشرب – الصرف الصحى – البيئة والنظافة – الصحة العامة"، مؤكداً أن الإتحاد يسعى إلى الإهتمام بالمجتمع المدنى وربط المحليات بالمحافظات من خلال تنفيذ وتمويل عدد من المشروعات ذات النفع العام للمواطنين.

وأضاف انه تتضمن المشروعات المقرر تنفيذها استغلال المخلفات السائله والصلبه وتحقيق أعلى استفاده منها وفى نفس الوقت الحفاظ على البيئه وتقليل نسب التلوث المنبعث من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبه ، ووحده بيوجاز لانتاج الغاز الحيوى والسماد العضوى من المخلفات السائله الناتجه عن محطات الصرف الصحى " الحمأه" ، وذلك فيما يتعلق بالقطاع البيئى فضلا عن انشاء وحده لقسطره القلب باحدى المستشفيات المركزيه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه والتى تعانى من عدم وجود مثل هذه الخدمه الصحيه بالمستشفى المركزى التابع لها.

كلف محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد بمناقشه وعرض كافه التفاصيل التى تخص تنفيذ هذه المشروعات المتعلقه بتدوير المخلفات السائله والصلبه مع المدير التنفيذى والوفد المرافق له وكذلك استعراض جهود المحافظه فى هذا الملف والاحتياجات الفعليه حيث من المقرر أن يقوم الوفد الفرنسى بجوله ميدانيه لتفقد المواقع المقررالعمل فيها وهم قريتى " كفر شلشلمون وبنى هلال ومستشفى منيا القمح المركزى "،بمركز منيا القمح لاقامه المشروعات التى تم تحديدها لوضع التقرير النهائى والبدء فى التنفيذ.

أكد المحافظ أن الشرقيه ستكون نموذجا يحتذى به فى تنفيذ مثل هذا النوع من الشراكات الناجحه والتى تولى اهتماما بقطاعى الصحه والبيئه وتعود بالنفع العام على المواطنيين على ارض المحافظه.

يذكر أن محافظه الشرقيه قد انضمت مؤخرا للإتحاد الدولى لعموديات ومحافظى المدن الفرانكفونية فى المؤتمر الأخير والذى عقد فى مدينة ليل الفرنسية عام 2018.



اجتماع المحافظ و الفرانكوفونية



اجتماع المحافظ و الفرانكوفونية