فيديو.. هربا من كورونا القاتل.. المصريون يفرون من ووهان إلى أرض الوطن

كتب مصطفى السيد

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان بالصين، يعود إلى أرض الوطن 345 مصريا على متن طائرة مصرية اليوم الاثنين.

وفى السطور التالية نرصد تفاصيل عودة المصريين من ووهان هربا من فيروس كرونا