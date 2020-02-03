فيديو.. هربا من كورونا القاتل.. المصريون يفرون من ووهان إلى أرض الوطن

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان بالصين، يعود إلى أرض الوطن 345 مصريا على متن طائرة مصرية اليوم الاثنين.
وفى السطور التالية نرصد تفاصيل عودة المصريين من ووهان هربا من فيروس كرونا
أجلت طائرة مصرية 345 مواطنا من مدينة ووهان بالصيننقل العائدين مجانا وعلاجهم فى حالة وجود مصابين على نفقة الدولة
اتخذت الدولة إجراءات وقائية مشددة خشية أن يكون أحدهم مصابايخضع العائدون للعزل الصحى لمدة 14 يوما داخل مستشفى بمرسى مطروح
يصاحب العائدين من ووهان فريق طبى مصري لمتابعة حالاتهم
تم نقل المصريين بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقا للإجراءات الوقائية
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