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فيديو.. هربا من كورونا القاتل.. المصريون يفرون من ووهان إلى أرض الوطن

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:04 ص
فيديو.. هربا من كورونا القاتل.. المصريون يفرون من ووهان إلى أرض الوطن مصابى فيروس كورونا
كتب مصطفى السيد

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان بالصين، يعود إلى أرض الوطن 345 مصريا على متن طائرة مصرية اليوم الاثنين.
 
 
وفى السطور التالية نرصد تفاصيل عودة المصريين من ووهان هربا من فيروس كرونا 

أجلت طائرة مصرية 345 مواطنا من مدينة ووهان بالصين

نقل العائدين مجانا وعلاجهم فى حالة وجود مصابين على نفقة الدولة  

اتخذت الدولة إجراءات وقائية مشددة خشية أن يكون أحدهم مصابا

يخضع العائدون للعزل الصحى لمدة 14 يوما داخل مستشفى بمرسى مطروح 

يصاحب العائدين من ووهان فريق طبى مصري لمتابعة حالاتهم 

تم نقل المصريين بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقا للإجراءات الوقائية 

جهزت الدولة معسكرا طبيا على أعلى مستوى لاستقبال العائدين 

تم تخصيص هواتف محمولة للعائدين للتواصل مع ذويهم خلال فترة إقامتهم بالمعسكر الطبي 
 

كورونا

ووهان

عبد الفتاح السيسي

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