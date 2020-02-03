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فيديو.. محمد بن زايد يستقبل الرئيس الموريتانى

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:46 م
فيديو.. محمد بن زايد يستقبل الرئيس الموريتانى الشيخ محمد بن زايد والرئيس الموريتانى
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، فى مجلس قصر البحر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى دعائم قوية من الأخوة والتفاهم والعمل المشترك .

حضر مجلس قصر البحر ، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوفد المرافق لرئيس موريتانيا.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد ولى الغزوانى رئيس موريتانيا، شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين على هامش زيارة محمد الغزوانى للإمارات.

ونشر الشيخ محمد بن زايد صور من توقيع الاتفاقيات عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر الأحد، وعلق عليها :" شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا .. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".


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بن زايد

ابوظبى

الامارات

اخبار الامارات

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