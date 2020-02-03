فيديو.. لحظة ضبط 24 ألف كتاب مقلد بإحدى المطابع فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجح رجال الشرطة فى ضبط إحدى المطابع بالقاهرة بداخلها قرابة 24 ألف كتاب وغلاف بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المطبعة وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط (23500 ) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

على جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب شركة مقاولات هارب من دفع 15 مليون جنيها غرامات لاتهامه فى 37 حكم فى المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ف. م. ع" 48 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم بالحي الأول ـ الهضبة الوسطى ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى 37 حكم حبس جزئي وغرامات (مبانى) بإجمالى حبس 16 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت خمسة عشر مليون وإحدى عشر ألف وأربعمائة وأربعون جنيه.