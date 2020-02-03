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فيديو.. جندى إسرائيلى يطلب استراحة خلال مواجهات بالخليل

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:26 م
فيديو.. جندى إسرائيلى يطلب استراحة خلال مواجهات بالخليل مظاهرات فى فلسطين - أرشيفية
وكالات

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، لجندى إسرائيلي يطلب من شبان فلسطينيين منحه "استراحة" خلال مواجهات فى أحد شوارع مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ووفقا لما نشره موقع "الحرة"، يطلب الجندى من الشبان الذين يبدو أنهم كانوا يرشقون عناصر القوات الإسرائيلية بالحجارة، "استراحة لـ10 دقائق".

وطلب الجندى من الشبان الفلسطينيين وقف الاشتباك، وأبلغهم أن القوات الإسرائيلية باقية في المكان، ما داموا موجودين ويرشقون الحجار.

وذكرت وسائل إعلام الفلسطينية أن مدخل شارع الشهداء فى الخليل شهد مواجهات بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، استخدم فيها المحتجون الحجارة وأشعلوا إطارات فيما أطلق المجندون عيارات مطاطية والغار المسيل للدموع.

وتأتي الموجهات احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى حيث رفضها الفلسطينيون.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم ،الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،وفا، أن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

في السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.

 


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