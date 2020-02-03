فحص شامل و20 تحليلا وكمامات.. هكذا تتعامل الصحة مع العائدين من الصين

كتب وليد عبد السلام

بدأت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الأمنية والمحجرية الصحية داخل معسكر الحجر الصحى بمرسى مطروح فى إطار إجراءاتها الاحترازية، تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا، الذى قد تطهر أعراضه خلال 14 يوما على المصريين القادمين من وهان الصينية.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تأمين الأبراج الفندقية، التى سيقيم فيها النزلاء على أن يكون التحرك وفق ضوابط محددة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال أى عدوى فيروسية مضيفة أنه تم تأمين جميع سبل المعيشة للقادمين من الخارج من مأكل ومشرب وملبس كما سيتم توفير آلية محكمة للتواصل مع ذويهم سواء من خلال الاتصالات بعيدا عن التليفونات الذكية التى تنقل الفيديو والصور كإجراء أمنى.

وأضافت المصادر أن جميع القادمين سيخضعون للفحص الطبى الشامل والتحاليل المعملية للتأكد من سلامتهم مع ارتداء بدل العزل والكمامات والقفازات المحكمة تحسبا لوجود عدوى كما سيخضعون لأكثر من 20 كشفا وتحليلا آخر مع الحصول على عينات ومسحات لتحليلها وفى حال ظهور أى أعراض أو الاشتباه فى حالات سيتم إدخال الحالات لغرف وأقسام العزل على أن يحصل على العلاج المناسب للعرض الذى يعانى منه.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت جاهزية الحجر الصحى المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، وتأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيى معامل، ومراقبى نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة"، لافتًة إلى أنها اطمأنت على اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادى لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.

وأوضحت جاهزية مستشفى الإخلاء وإمدادها بكافة التخصصات ومنها "النساء والولادة"، حيث من المتوقع وصول سيدة فى الشهور الأخيرة من الحمل، كما اطمأنت على زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعى وأجهزة الأشعة ووصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

ولفتت إلى أنها تتابع انعقاد غرفة إدارة الازمات والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيه إلى تلقيها تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.