علماء الأوقاف: قضاء الحوائج من أعلى الهمم لبناء الأمم

أقامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتى ندوة علمية كبرى بمسجد السيدة زينب ( رضى الله عنها ) بالقاهرة، تحت عنوان: “علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة ”.

أكد الشيخ خالد خضر أن علو الهمة سبيل بناء الأمة لاسيما فى واقعنا المعاصر، حيث إن مصر تحتاج إلى سواعد قوية، وعزيمة صلبة تبنى وتعمر، فإن لكل زمان رجاله الذين يحملون همومه، ويسعون جاهدين لتقدمه ورفعة شأنه، ذاكرًا ما قام به سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) من تجهيز جيش العسرة، وشراء بئر رومة، لذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :” ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم”.

وأكد د. محمود خليل محمود أن علو الهمة ليس قاصرًا على مجال معين؛ وإنما ينبغي أن يتحقق في كل ما يقوم به الإنسان في حياته، ومن ذلك: العبادة، حيث يقول تعالى: “وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ”، ويقول سبحانه: “وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا”، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) صاحب همة عالية في كل شئون حياته ، فكان (صلى الله عليه وسلم) يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ، وعندما سئل في ذلك ، قال (صلى الله عليه وسلم) : (أَفَلاَ أكُونَ عبْداً شكُورًا؟) ، مبينًا أن من أعلى درجات الهمة : الهمة في خدمة المجتمع ، وإعانة الضعيف، وإغاثة الملهوف، وقضاء حوائج المحتاجين، والنجدة والشهامة ،كما أن من أجَلِّ الميادين التي ينبغي أن نتنافس جميعًا فيها، وأن نكون أصحاب همة عالية: خدمة الوطن، فخدمة الوطن من الإيمان؛ وقد أمرنا الله تعالى بالتنافس في ميدان الخير، والنفع الذي يعود أثره على الوطن، حيث يقول الحق سبحانه : “فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ”.