طلب لليونسكو لاعتماد أديرة وادى النطرون بقائمة التراث العالمى.. اعرف التفاصيل

وكان العنانى قد استقبل الأسبوع الماضى Katri lisitzin الخبيرة في إدارة مواقع التراث العالمى ولجنة الايكروم التابعة لليونسكو ومقرها الإقليمى فى الشارقة، لمناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفنى لإعداد واستكمال ملف إدراج أديرة وادى النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي باليونيسكو.

وخلال اللقاء، القي وزير السياحة والآثار الضوء على أهمية أديرة وادى النطرون حيث انها تتميز بكونها أقدم الأديرة في المنطقة واحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر ومزار لمئات الآلاف من السياح والاخوة المسيحيين لاسيما انها مكان دفن الأنبا بيشوى الذى توفى فى القرن الرابع الميلادى والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.

وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، أن المتخصصين والخبراء خلال الأيام الماضية قاموا بجولة تفقدية للأديرة، التقوا خلالها بالرهبان ومسئولي المجلس الأعلى للآثار والمحافظة، كما تم عقد عدة جلسات نقاشية ومجموعات عمل مع فريق عمل اللجنة العلمية، الأثرية، التقنية التي سبق وتم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار لتجهيز الملف الخاص بأديرة وادي النطرون لتقديمه الي منظمة اليونسكو لإدراجها علي قائمة التراث العالمي المادي، والتي تضم آثاريين ومتخصصين من مختلف التخصصات ذات الصلة.

وأكد ماجد مصلح، أنه أثناء الجولة أثنى الخبراء على الجهد المبذول من قبل الوزارة واللجنة في اعداد ملف ادراج أديرة وادى النطرون ضمن قائمة التراث العالمى باليونيسكو، لاسيما وانها تضم سلسلة من الأديرة والمنشآت المسيحية المقدسة منها دير الأنبا بيشوى والسريان ومقار والبراموس.

جدير بالذكر أن لدى مصر 7 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمى، منها 6 مواقع اثرية هي مدينة طيبة القديمة (الاقصر) ودير سانت كاترين بجنوب سيناء ومعابد النوبة من أبو سمبل إلى فيلة وجبانة ممفيس من منطقة أهرامات الجيزة إلى دهشور ومنطقة أبو مينا بالإسكندرية والقاهرة التاريخية، بالإضافة الي وموقع واحد تراث طبيعي هو وادي الحيتان.