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ضبط 31 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:35 م
ضبط 31 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة بمركزى دمنهور والمحمودية، حيث تم ضبط 13 مخبزا مخالفا بالمحمودية وكذلك 18 مخبزا مخالفا بمركز دمنهور وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريبها الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة عسل النحل بإدكو بها أكثر من 3 أطنان عسل عليها عناوين وبيانات مخالفة للحقيقة من مصدر السلعة وعدم وجود تواريخ إنتاج أو صلاحية بها.

وكذلك تم ضبط مصنع رخام لحيازته رخام مستورد من الهند بدون أى مستندات تدل على مصدره وتم التحفظ على كمية 100 متر رخام هندى دون أية مستندات تدل على مصدر السلع.

كما تم ضبط كميات من الملابس المستوردة مجهولة المصدر وأخرى خاصة بزى المدارس بالمخالفة للقانون وضبط كميات من الحدايد والبويات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون أية فواتير.

كما تم ضبط أحد محلات الأدوية البيطرية بإدكو لحيازته وعرضه ادوية مستوردة مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تدل على مصدرها.

وفى سياق متصل قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزى الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضرا تموينيا عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاى وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم ".

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر بـ 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.


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