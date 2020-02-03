صور.. تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، في الحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة، وتطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 9 حالات تعديات مبان علي ملك الصرف بمساحة 1471م وكذلك 12 حالة تعدي علي ملك الري بمساحة 295م.

وشدد محافظ بورسعيد علي إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات عليها مرة أخري مرة أخرى.

من ناحية أخرى أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، على ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات المشددة التى تقوم بها المحافظة للحد من عمليات التهريب الجمركى وملاحقة عناصر المهربين خاصة فى نطاق حى الضواحى ومنفذ اللنش أسفل قناة الاتصال بالحى الإماراتى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، لمتابعة الإجراءات المشددة لمنع محاولات التهريب الجمركى على مستوى المحافظة والدائرة الجمركية، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام بدرة، مساعد مدير الأمن، وأمن الموانىء وشرطة المسطحات المائية ورؤساء أحياء الزهور والضواحى.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع الحضور أهم الإجراءات التى يتم تطبيقها لصد أى محاولات للخروج عن القانون أو القيام بعمليات التهريب خاصة فى حى الضواحى، كما بحث مع القيادات الأمنية إمكانية تكثيف التواجد الأمنى فى المنافذ الجمركية لمنع محاولات للتهريب الجمركى، كما وجه شرطة المسطحات المائية بالتواجد المستمر وضبط جميع لنشات الصواريخ المستخدمة في أعمال التهريب الموجودة أسفل قناة الاتصال عند الحى الإماراتى، لمنع الممارسات غير القانونية.



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة (



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة



تنفيذ 21 إزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة