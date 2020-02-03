صور.. إقبال على منافذ كلنا واحد لشراء الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة بالغربية

تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق وأسواق تحيا مصر والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمدينة المحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والبقوليات والبيض فى الأسواق اليوم الأحد، حيث تُباع الطماطم 3كيلو بـ10 جنيهات، بطاطس 4 جنيهات، خيار كيلو ونصف بـ10 جنيهات، فلفل كيلو وربع بـ10 جنيهات، شطة 7 جنيهات، كوسه كيلو ونصف بـ10 جنيهات، جزر 3كيلو بـ10 جنيهات، باذنجان ابيض 5 جنيهات، باذنجان اسمر 5 جنيهات، كرنب 10 جنيهات، قرنبيط 10 جنيهات، يوسفى بلدى 4 جنيهات، برتقال بصرة 5 جنيهات، موز 8 جنيهات، تفاح احمر 17 جنيها، تفاح اخضر 17 جنيها، كيوى 25 جنيها، فلفل ألوان 17 جنيها كما يُباع بيض أبيض 38 جنيها، بيض احمر 38 جنيها، بيض بلدى 45 جنيها.

كما تُباع جبنه قديمة 45 جنيها، جبنه ثلاجه 30 جنيها، جبنه رومى قديمة 75 جنيها، جبنه رومى وسط 66 جنيها، جبنه كيرى 28 جنيها، مورته 25 جنيها، مش 20 جنيه.

كما تُباع الدواجن 26 جنيها للكيلو، اوراك 30 جنيها، صدور 34 جنيها، بانيه 64 جنيها، كبد وقوانص 30 جنيها، دبابيس 34 جنيها، اورام رومى 40 جنيها، صدور رومى 65 جنيها، بانيه رومى 90 جنيه.

كما يُباع عدس اصفر 14 جنيها، عدس بجبه 12 جنيها، حمص شام 14 جنيها، حمص طبيخ 11 جنيها، فاصوليا 22 جنيها، لوبيا 15 جنيها، حلبه 18 جنيها، وتُباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70 جنيها، اللحمه الضانى بـ85 جنيه.

من جانبه، صرح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا: أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.



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