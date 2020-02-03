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صورة.. إيفانكا ترامب تستعيد ذكرياتها على الطائرة الرئاسية بوجبة هامبورجر

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:26 م
صورة.. إيفانكا ترامب تستعيد ذكرياتها على الطائرة الرئاسية بوجبة هامبورجر ترامب
كتب هيثم سلامة

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بصورة على الطائرة الرئاسية، نشرت إيفانكا ترامب، صورة تجمعها مع والدتها والرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال تناولها سندويتشات الهامبوجر، مشيرة أنها ذكريات خلال سفرهم إلى ولاية أيوا ، والتى شهد الاستعداد للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، حيث يتحدد مصير من سينافس ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة.

إيفانكا ترامب، نشرت صورتها مع والدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعلقت قائلة :"ذكريات من ولاية أيوا ... وجبة خفيفة تجمعنى مع أبي ترامب على فورس وان".

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على الجانب الأخر يواصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق ، حملته الانتخابية، حيث قام بزيارة مدينة نورث ليبرتى بولاية آيوا، لمخاطبة أنصاره، فى إطار الاستعداد للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، والتى تؤهل الفائز للجولة النهائية من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة فى نوفمبر من العام المقبل.

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ويعد بايدن هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التمهيدية، ومواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية فى العام القادم.

وقد ثارت ضجة كبيرة فى الآونة الأخيرة بعدما شن الديمقراطيون حملة بهدف عزل الرئيس ترامب، على خلفية مطالبته لأوكرانيا للتحقيق فى شبهات حول نجل بايدن، بهدف تشويه صورته أمام الناخب الأمريكى.

مع بداية الأسبوع رسميا فى الولايات المتحدة اليوم، الاثنين، يستعد الأمريكيون لساعات حافلة سياسيا على مدار الأيام القليلة القادمة، والتى سيكون لها تأثيرا كبيرا يمتد لأشهر فى عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 وقالت شبكة "سى أن إن" أن السياسة الأمريكية لم تشهد أمر مثلا هذا من قبل. ففى ثلاث أيام متعاقبة هذا الأسبوع تنعقد ثلاث أحداث كبرى لها القدرة على إحداث هزة فى واشنطن والتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.

 فبعد إجازة قصيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعود أعضاء مجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب اليوم من أجل سماع المرافعة الختامية من مديرى العزل الديمقراطيين ومن فريق الدفاع القانونى عن الرئيس.

وبعدها بساعات، وبعد أشهر من الاستعداد فى حملات انتخابية، يبدأ الناخبون الديمقراطيون البحث عن مرشح لمواجهة ترامب فى بداية السباق التمهيدى الذى ينطلق الليلة عبر التجمعات الانتخابية فى ولية أيوا.

وثم يعود الرئيس ترامب إلى الكونجرس فى اليوم التالى، الثلاثاء، ليلقى خطابه السنوى المعروف باسم خطاب حالة الاتحاد.

يشار إلى أنه فى يوم الأربعاء المقبل، يجتمع مجلس الشيوخ ليقوم الأعضاء بالتصويت النهائى على إدانة أو تبرئة ترامب، وسيحاول الجمهوريين ضمان تبرئة ترامب من اتهامه بارتكاب جرائم أو جنح كبرى، وسيتركون الأمر للناخبين ليقررون مصيره فى الانتخابات.

 


إيفانكا ترامب

ترامب

ولاية أيوا

الرئيس الأمريكى

دونالد ترامب

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