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صندوق مصر السيادى: نسب طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة قد تصل لـ100%

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:49 م
صندوق مصر السيادى: نسب طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة قد تصل لـ100% أيمن سليمان ، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى
كتبت هند مختار

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قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن دور الصندوق هو خلق بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص، وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الإتفاقية التى تم توقيعها بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، بهدف طرح بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة بالبورصة سيتاح الاستثمار فى هذه الشركات فى حصص تصل لـ 100٪؜.
 
وأوضح أن هذه الإتفاقية فرصة لتوسيع قاعدة بيانات الصندوق ودعوة المستثمرين للاستثمار فى مصر .
 
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع صندوق مصر السيادي اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.
 
وتهدف الإتفاقية إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادى المصرى بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.
 
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالاتها.
 
 

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