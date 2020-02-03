صندوق مصر السيادى: لم نستقر حتى الآن على أى عرض بشأن مجمع التحرير

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إنهم لم يستقروا على أى عرض بشأن مجمع التحرير حتى الآن لأنه لابد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق لتتمكن من السير فى الإجراءات .

وأوضح سليمان، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجمع التحرير ضمن بوتقة الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه، موضحا أنه لابد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادى لبدء الإجراءات ونقل الأصل سيتم بعد أن يتم إخلاء المجمع .

ولفت المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه حاليا يجرى الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى صندوق مصر السيادى، موضحا أنهم يستكملون إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادى خاصة وأن بروتوكولات الأصول التى يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالى للصندوق .

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين، توقيع صندوق مصر السيادى اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادى المصرى بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى دور صندوق مصر السيادى مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثمارى وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالاتها.