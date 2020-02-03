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صندوق مصر السيادى: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيحدد الشركات التى سيتم طرحها

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:55 م
صندوق مصر السيادى: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيحدد الشركات التى سيتم طرحها أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي
كتبت هند مختار

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قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يحدد الشركات التى من الممكن أن يتم طرحها، والصندوق بناءً على ذلك سوف يقوم بعمل دراسات جدوى للتقييم وتحديد نسب المشاركة مع القطاع الخاص التى يمكن طرحها للمستثمرين، وأضاف المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اتفاق البروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يختص بمجال الترويج لحصص رؤوس الأموال لشركات القوات المسلحة .
 
وقال إن دخول صندوق مصر السيادى يشجع القطاع الخاص، حيث أن الطرفان الصندوق والمستثمر يملكان نفس الهدف المشترك وهو تعظيم القيمة والربح .
 
وأكد أيمن سليمان أن هدف البروتوكول دعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى .
 
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع صندوق مصر السيادي اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعاتالخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.
 
وتهدف الإتفاقية إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصريبغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.
 
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عملهالاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادةمساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلىاهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك فيضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيقالتنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
 
 
 
 

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