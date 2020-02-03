شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس انخفضت 2 جنيه للكيلو عن بداية العام

شهدت أسعار البطاطس انخفاضا فى الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية لأكثر من جنيهين فى الكيلو داخل أسواق الجملة والتجزئة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .
وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطس فى سوق العبور حاليا تتراوح بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو ، مشيرا الى انها انخفضت عن بداية العام الجاري 2020 لأكثر من جنيهين للكيلو حيث كانت الاسعار مع نهاية العام الماضى تتراوح بين 4 – 6 جنيهات للكيلو فى سوق الجملة .
وأضاف النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن اسعار البطاطس بأسواق التجزئة تتراوح بين 3 – 5 جنيهات بحد أقصى فى المناطق الراقية و تباع فى المناطق الشعبية بأقصى سعر الـ3 كجم ب10 جنيهات .
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن السوق به فائض فى المعروض من جميع الاصناف ، وذلك بفضل السياسات التى انتهجتها الدولة فى تطوير المحاصيل الزراعية وزيادة الانتاجية ، واضافة مساحات زراعية جديدة فى المساحة الزراعية ، وهو ما جعل السوق فى حالة استقرار نسبي .
وأشار النجيب إلى أن التقارير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التى أكدت على ما وفره قطاع المحاصيل الزراعية " الخضروات والفاكهة " لخفض معدلات التضخم ، موضحا ان الاسعار شهدت انخفاضا فى عام 2019 بصورة غير مسبوقة وذلك ما شعر به المواطن .
ولفت النجيب إلى أن موجة الصقيع التى شهدها البلاد لم تؤثر على محصول البطاطس حيث توفرت حاليا بالأسواق كميات مناسبة للطلب ، مضيفا ان هذه الموجة أثرت على محاصيل القرعيات فقط وبالرغم من ذلك فان المعروض بالسوق يفي بالغرض .
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
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