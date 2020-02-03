سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس انخفضت 2 جنيه للكيلو عن بداية العام

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:00 ص
شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس انخفضت 2 جنيه للكيلو عن بداية العام صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار البطاطس انخفاضا فى الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية لأكثر من جنيهين فى الكيلو داخل أسواق الجملة والتجزئة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطس فى سوق العبور حاليا تتراوح بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو ، مشيرا الى انها انخفضت عن بداية العام الجاري 2020 لأكثر من جنيهين للكيلو حيث كانت الاسعار مع نهاية العام الماضى تتراوح بين 4 – 6 جنيهات للكيلو فى سوق الجملة .

وأضاف النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن اسعار البطاطس بأسواق التجزئة تتراوح بين 3 – 5 جنيهات بحد أقصى فى المناطق الراقية و تباع فى  المناطق الشعبية بأقصى سعر الـ3 كجم ب10 جنيهات .

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن السوق به فائض فى المعروض من جميع الاصناف ، وذلك بفضل السياسات التى انتهجتها الدولة فى تطوير المحاصيل الزراعية وزيادة الانتاجية ، واضافة مساحات زراعية جديدة فى المساحة الزراعية ، وهو ما جعل السوق فى حالة استقرار نسبي .

وأشار النجيب إلى أن التقارير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التى أكدت على ما وفره قطاع المحاصيل الزراعية " الخضروات والفاكهة " لخفض معدلات التضخم ، موضحا ان الاسعار شهدت انخفاضا فى عام 2019 بصورة غير مسبوقة وذلك ما شعر به المواطن .

ولفت النجيب إلى أن موجة الصقيع التى شهدها البلاد لم تؤثر على محصول البطاطس حيث توفرت حاليا بالأسواق كميات مناسبة للطلب ، مضيفا ان هذه الموجة أثرت على محاصيل القرعيات فقط وبالرغم من ذلك فان المعروض بالسوق يفي بالغرض .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

 

 


البطاطس

سوق العبور

الخضروات والفاكهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة